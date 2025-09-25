https://ria.ru/20250925/rezervy-2044323645.html

Российские международные резервы достигли нового рекорда

Российские международные резервы достигли нового рекорда - РИА Новости, 25.09.2025

Российские международные резервы достигли нового рекорда

Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:03:00+03:00

2025-09-25T16:03:00+03:00

2025-09-25T17:17:00+03:00

экономика

хорошие новости

россия

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735412_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_3cb7be184bcdea303b9c0a54cf3b761a.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка."Резервы <..> составили 712,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,5 миллиарда", — говорится в релизе.По состоянию на конец дня 12 сентября они составляли 705,1 миллиарда долларов.Предыдущий максимум был достигнут 25 июля, тогда значение составляло 695,5 миллиарда долларов.За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250827/rost-2037873755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, мвф