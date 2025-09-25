https://ria.ru/20250925/rezervy-2044323645.html
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Российские международные резервы достигли нового рекорда - РИА Новости, 25.09.2025
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:03:00+03:00
2025-09-25T16:03:00+03:00
2025-09-25T17:17:00+03:00
экономика
хорошие новости
россия
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735412_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_3cb7be184bcdea303b9c0a54cf3b761a.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка."Резервы <..> составили 712,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,5 миллиарда", — говорится в релизе.По состоянию на конец дня 12 сентября они составляли 705,1 миллиарда долларов.Предыдущий максимум был достигнут 25 июля, тогда значение составляло 695,5 миллиарда долларов.За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250827/rost-2037873755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735412_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_3b9b3b260e89b257a192442aff1f63bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мвф
Экономика, Хорошие новости, Россия, МВФ
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Международные резервы РФ достигли рекорда в 712,6 млрд долларов
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка.
"Резервы <..> составили 712,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,5 миллиарда", — говорится в релизе.
По состоянию на конец дня 12 сентября они составляли 705,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
Предыдущий максимум был достигнут 25 июля, тогда значение составляло 695,5 миллиарда долларов.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.