Российские международные резервы достигли нового рекорда
Хорошие новости
 
16:03 25.09.2025 (обновлено: 17:17 25.09.2025)
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Российские международные резервы достигли нового рекорда - РИА Новости, 25.09.2025
Российские международные резервы достигли нового рекорда
Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 25.09.2025
экономика
хорошие новости
россия
мвф
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка."Резервы &lt;..&gt; составили 712,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,5 миллиарда", — говорится в релизе.По состоянию на конец дня 12 сентября они составляли 705,1 миллиарда долларов.Предыдущий максимум был достигнут 25 июля, тогда значение составляло 695,5 миллиарда долларов.За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
россия
Новости
экономика, россия, мвф
Экономика, Хорошие новости, Россия, МВФ
Российские международные резервы достигли нового рекорда

Международные резервы РФ достигли рекорда в 712,6 млрд долларов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1 процента, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Центробанка.
"Резервы <..> составили 712,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,5 миллиарда", — говорится в релизе.
По состоянию на конец дня 12 сентября они составляли 705,1 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Предыдущий максимум был достигнут 25 июля, тогда значение составляло 695,5 миллиарда долларов.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Хорошие новостиЭкономикаРоссияМВФ
 
 
