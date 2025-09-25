Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала самые русские по духу регионы
18:34 25.09.2025
Захарова назвала самые русские по духу регионы
2025-09-25T18:34:00+03:00
2025-09-25T18:34:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - сейчас "самые русские по духу" российские регионы. "Особые чувства вызывают награждения исторических регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также прифронтовой Белгородской области. Более русских по духу регионов сейчас, наверное, не найти", - сказала Захарова в видеообращении для мероприятия, посвященного Общероссийской общественной организации "Мы есть Русские" и вручению памятных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Официальный представитель добавила, что взаимовыручка, самоотверженность, стойкость, надежность и истинный патриотизм этих регионов показывают всем пример и напоминают о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - сейчас "самые русские по духу" российские регионы.
"Особые чувства вызывают награждения исторических регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также прифронтовой Белгородской области. Более русских по духу регионов сейчас, наверное, не найти", - сказала Захарова в видеообращении для мероприятия, посвященного Общероссийской общественной организации "Мы есть Русские" и вручению памятных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Признание российского статуса Крыма будет полезно миру, заявил Константинов
20 августа, 08:08
Официальный представитель добавила, что взаимовыручка, самоотверженность, стойкость, надежность и истинный патриотизм этих регионов показывают всем пример и напоминают о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам
Вчера, 15:11
 
Россия Республика Крым Луганская Народная Республика Мария Захарова Донецкая Народная Республика
 
 
