ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать пятого сентября текущего года в период с 12.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

