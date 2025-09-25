https://ria.ru/20250925/pvo-2044266757.html
Российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 25.09.2025
Российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила 178 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:41:00+03:00
2025-09-25T12:41:00+03:00
2025-09-25T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила 178 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 246 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 921 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 602 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников за сутки
Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 178 украинских беспилотников