https://ria.ru/20250925/pvo-2044266757.html

Российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 25.09.2025

Российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила 178 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:41:00+03:00

2025-09-25T12:41:00+03:00

2025-09-25T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила 178 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 246 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 921 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф