Над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны. "Двадцать пятого сентября текущего года в период с 10.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

