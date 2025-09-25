Рейтинг@Mail.ru
Над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 25.09.2025
Над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов
Над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 25.09.2025
Над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов
Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны. "Двадцать пятого сентября текущего года в период с 10.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
2025
безопасность, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область
Над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов

Над тремя регионами России сбили пять дронов ВСУ за два часа

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны.
"Двадцать пятого сентября текущего года в период с 10.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская область
 
 
