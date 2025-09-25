https://ria.ru/20250925/pvo-2044266494.html
Над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны. "Двадцать пятого сентября текущего года в период с 10.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
