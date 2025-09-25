https://ria.ru/20250925/pvo-2044189602.html

ПВО за ночь сбила 55 украинских дронов

25.09.2025

Вооруженные силы сбили ночью более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вооруженные силы сбили ночью более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом 45 из них ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

