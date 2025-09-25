Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь ликвидировала 55 дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 25.09.2025 (обновлено: 09:11 25.09.2025)
ПВО за ночь ликвидировала 55 дронов ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
беспилотники
украина
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ПВО за ночь ликвидировала 55 украинских дронов, сообщило Минобороны."С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
россия, безопасность, вооруженные силы украины, беспилотники, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Украина
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ПВО за ночь ликвидировала 55 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
