В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области, ущерба и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области, ущерба и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе", - написал Слюсарь. Он добавил, что, предварительно, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.
