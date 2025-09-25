Рейтинг@Mail.ru
05:48 25.09.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области, ущерба и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе", - написал Слюсарь. Он добавил, что, предварительно, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области, ущерба и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе", - написал Слюсарь.
Он добавил, что, предварительно, последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.
