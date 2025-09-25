Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 25.09.2025 (обновлено: 23:20 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/putin-2044446507.html
Путин встретился с главой МАГАТЭ
Путин встретился с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2025
Путин встретился с главой МАГАТЭ
Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:09:00+03:00
2025-09-25T23:20:00+03:00
владимир путин
магатэ
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044448046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46c6cecedc8b9cc6b240dbe168bb1ba1.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
https://ria.ru/20250925/putin-2044442104.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Серия международных встреч в Кремле продолжается. Президент России принимает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
2025-09-25T23:09
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044448046_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_595fa457d9af33ca89d9e16df52aa331.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, магатэ, москва, россия
Владимир Путин, МАГАТЭ, Москва, Россия
Путин встретился с главой МАГАТЭ

Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
Владимир Путин и Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы возможностью сверить часы
Вчера, 22:23
 
Владимир ПутинМАГАТЭМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала