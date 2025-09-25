https://ria.ru/20250925/putin-2044446507.html
Путин встретился с главой МАГАТЭ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
Встреча Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Серия международных встреч в Кремле продолжается. Президент России принимает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
