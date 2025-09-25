https://ria.ru/20250925/putin-2044437670.html

Путин начал встречу с и.о. президента Мьянмы

Встреча президента РФ Владимира Путина с и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны во встрече участвуют замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

