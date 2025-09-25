https://ria.ru/20250925/putin-2044416040.html
Путин назвал Эфиопию надежным партнером
Путин назвал Эфиопию надежным партнером - РИА Новости, 25.09.2025
Путин назвал Эфиопию надежным партнером
Эфиопия является давним и надежным партнером России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:28:00+03:00
2025-09-25T20:28:00+03:00
2025-09-25T20:59:00+03:00
владимир путин
в мире
россия
эфиопия
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044425294_110:0:2964:1605_1920x0_80_0_0_4b7748dc509f8fdf9caaf972e2ca11e5.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эфиопия является давним и надежным партнером России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Кремле."Эфиопия - наш давний, надежный партнер в Африке", - сказал Путин.Президент России напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 году.
https://ria.ru/20250925/efiopiya-2044421532.html
россия
эфиопия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044425294_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_918ea0671c6b2320051bedbe4ad5dbb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, эфиопия, африка
Владимир Путин, В мире, Россия, Эфиопия, Африка
Путин назвал Эфиопию надежным партнером
Путин: Эфиопия давний и надежный партнер России в Африке