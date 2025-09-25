https://ria.ru/20250925/putin-2044416040.html

Путин назвал Эфиопию надежным партнером

Путин назвал Эфиопию надежным партнером - РИА Новости, 25.09.2025

Путин назвал Эфиопию надежным партнером

Эфиопия является давним и надежным партнером России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эфиопия является давним и надежным партнером России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Кремле."Эфиопия - наш давний, надежный партнер в Африке", - сказал Путин.Президент России напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 году.

