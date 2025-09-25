Рейтинг@Mail.ru
20:28 25.09.2025 (обновлено: 20:59 25.09.2025)
Путин назвал Эфиопию надежным партнером
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эфиопия является давним и надежным партнером России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Кремле."Эфиопия - наш давний, надежный партнер в Африке", - сказал Путин.Президент России напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 году.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эфиопия является давним и надежным партнером России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Кремле.
"Эфиопия - наш давний, надежный партнер в Африке", - сказал Путин.
Президент России напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 году.
