Путин заявил, что будущее за молодыми учеными

Путин заявил, что будущее за молодыми учеными - РИА Новости, 25.09.2025

Путин заявил, что будущее за молодыми учеными

Будущее - за молодыми учеными и исследователями, убежден президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Будущее - за молодыми учеными и исследователями, убежден президент РФ Владимир Путин. "Это безусловно, технология будущего (атомная – ред.). А будущее - за молодыми учеными, за молодыми исследователями, за молодыми инженерами, специалистами. Так что вам спасибо большое, что вы развиваете эту тему", - сказал Путин, обращаясь к одной из участниц Глобального атомного форума, который проходит в Москве.

