Путин заявил, что все вопросы в атомной энергетики могут быть решены

2025-09-25T18:54:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом."Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе - ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное - дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя", отвечая на вопрос о том, что является главным в сотрудничестве в сфере атомных технологий во благо всех стран.

