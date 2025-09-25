https://ria.ru/20250925/putin-2044397632.html
Путин заявил, что все вопросы в атомной энергетики могут быть решены
Путин заявил, что все вопросы в атомной энергетики могут быть решены - РИА Новости, 25.09.2025
Путин заявил, что все вопросы в атомной энергетики могут быть решены
Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:54:00+03:00
2025-09-25T18:54:00+03:00
2025-09-25T19:00:00+03:00
владимир путин
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044396488_0:238:3129:1998_1920x0_80_0_0_6a3a984b524044991338360b0d2d6aae.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом."Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе - ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное - дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя", отвечая на вопрос о том, что является главным в сотрудничестве в сфере атомных технологий во благо всех стран.
https://ria.ru/20250925/putin-2044378246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044396488_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_4f78a6e8d246bb8b2949adaecc4821d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Путин заявил, что все вопросы в атомной энергетики могут быть решены
Путин: все вопросы в развитии атомной энергетики при сотрудничестве будут решены