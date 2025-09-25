Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что все вопросы в атомной энергетики могут быть решены
18:54 25.09.2025
Путин заявил, что все вопросы в атомной энергетики могут быть решены
Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом."Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе - ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное - дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя", отвечая на вопрос о том, что является главным в сотрудничестве в сфере атомных технологий во благо всех стран.
Президент России Владимир Путин выступает на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин выступает на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом.
"Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе - ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное - дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя", отвечая на вопрос о том, что является главным в сотрудничестве в сфере атомных технологий во благо всех стран.
Путин и Лихачев показали гостям атомного форума макет необычного реактора
