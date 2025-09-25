https://ria.ru/20250925/putin-2044356569.html
Путин призвал сохранить баланс в ядерной сфере
Путин призвал сохранить баланс в ядерной сфере - РИА Новости, 25.09.2025
Путин призвал сохранить баланс в ядерной сфере
Важно сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:19:00+03:00
2025-09-25T17:19:00+03:00
2025-09-25T17:19:00+03:00
россия
москва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f555e6b00b7c6df8049dfae4a70c3f21.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Важно сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения, заявил президент России Владимир Путин. "Надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
https://ria.ru/20250925/putin--2044348989.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ba6ddfcf599121ea259401a081d59767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, В мире
Путин призвал сохранить баланс в ядерной сфере
Путин призвал сохранить баланс между мирным атомом и ядерным нераспространением