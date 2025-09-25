https://ria.ru/20250925/putin-2044352194.html
Путин прокомментировал ситуацию с потреблением электроэнергии дата-центрами
Путин прокомментировал ситуацию с потреблением электроэнергии дата-центрами
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин. "Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
россия, москва, владимир путин, вднх, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, ВДНХ, Общество
