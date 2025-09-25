Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал ситуацию с потреблением электроэнергии дата-центрами - РИА Новости, 25.09.2025
17:10 25.09.2025
Путин прокомментировал ситуацию с потреблением электроэнергии дата-центрами
Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин. "Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин.
"Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
