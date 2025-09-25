https://ria.ru/20250925/putin-2044350830.html

Путин оценил значение равного доступа к технологиям мирного атома

Путин оценил значение равного доступа к технологиям мирного атома - РИА Новости, 25.09.2025

Путин оценил значение равного доступа к технологиям мирного атома

Равный доступ к технологиям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:08:00+03:00

2025-09-25T17:08:00+03:00

2025-09-25T17:17:00+03:00

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044346927_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_12fd7cb05eb0a2cf29185739788abdc9.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Равный доступ к технологиям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие, заявил президент России Владимир Путин."Именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие", - сказал глава государства на международном форуме "Мировая атомная неделя".

https://ria.ru/20250925/putin--2044348989.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, в мире