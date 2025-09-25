https://ria.ru/20250925/putin-2044349673.html
Путин заявил, что необходимы новые модели финансирования строительства АЭС
Путин заявил, что необходимы новые модели финансирования строительства АЭС - РИА Новости, 25.09.2025
Путин заявил, что необходимы новые модели финансирования строительства АЭС
Нужны современные модели финансирования строительства АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нужны современные модели финансирования строительства АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю необходимым выстроить современные модели финансирования возведения АЭС, привлекать к участию в таких проектах международные финансовые институты и банки развития", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
