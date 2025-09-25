Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что необходимы новые модели финансирования строительства АЭС
17:06 25.09.2025
Путин заявил, что необходимы новые модели финансирования строительства АЭС
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нужны современные модели финансирования строительства АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю необходимым выстроить современные модели финансирования возведения АЭС, привлекать к участию в таких проектах международные финансовые институты и банки развития", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что необходимы новые модели финансирования строительства АЭС

Путин: нужны современные модели финансирования строительства АЭС

Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нужны современные модели финансирования строительства АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаю необходимым выстроить современные модели финансирования возведения АЭС, привлекать к участию в таких проектах международные финансовые институты и банки развития", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин оценил роль технологий мирного атома
Вчера, 17:04
 
Экономика, Владимир Путин, Россия
 
 
