Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана
Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана - РИА Новости, 25.09.2025
Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана
Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин.
2025-09-25T17:06:00+03:00
2025-09-25T17:06:00+03:00
2025-09-25T17:22:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
оэср
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин."По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти", - сказал Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
россия
москва
Путин: Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году
Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, сказал Путин
экономика, россия, москва, владимир путин, оэср
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, ОЭСР
Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана
Путин: ресурсы урана будут исчерпаны к 2090 году или раньше