Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана
17:06 25.09.2025 (обновлено: 17:22 25.09.2025)
Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана
экономика
россия
москва
владимир путин
оэср
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин."По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти", - сказал Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
экономика, россия, москва, владимир путин, оэср
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, ОЭСР
Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана

Путин: ресурсы урана будут исчерпаны к 2090 году или раньше

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин.
"По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти", - сказал Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков
Вчера, 17:09
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинОЭСР
 
 
