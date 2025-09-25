https://ria.ru/20250925/putin-2044349496.html

Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана

Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана - РИА Новости, 25.09.2025

Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана

Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:06:00+03:00

2025-09-25T17:06:00+03:00

2025-09-25T17:22:00+03:00

экономика

россия

москва

владимир путин

оэср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044357094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aabd52224bb8ee2d63f994ddc27a355a.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин."По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти", - сказал Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

https://ria.ru/20250925/uchenye-2044351656.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, сказал Путин 2025-09-25T17:06 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, владимир путин, оэср