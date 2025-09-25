Россия отвергает технологический колониализм, заявил Путин

https://ria.ru/20250925/putin-2044347374.html
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия отвергает технологический колониализм, заявил президент России Владимир Путин."Мы отвергаем так называемый технологический колониализм", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
