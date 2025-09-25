Путин рассказал о росте спроса на мирный атом
Путин: рост спроса на мирный атом обеспечат страны глобального Юга и Востока
© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Россия создает дата-центры на АЭС, заявил Путин
Вчера, 16:59