Путин рассказал о росте спроса на мирный атом

2025-09-25T17:00:00+03:00

2025-09-25T17:00:00+03:00

2025-09-25T17:07:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

2025

Новости

