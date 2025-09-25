Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о росте спроса на мирный атом - РИА Новости, 25.09.2025
17:00 25.09.2025 (обновлено: 17:07 25.09.2025)
Путин рассказал о росте спроса на мирный атом
Путин рассказал о росте спроса на мирный атом - РИА Новости, 25.09.2025
Путин рассказал о росте спроса на мирный атом
Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
владимир путин, в мире, восток, россия
Владимир Путин, В мире, Восток, Россия
Путин рассказал о росте спроса на мирный атом

Путин: рост спроса на мирный атом обеспечат страны глобального Юга и Востока

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
