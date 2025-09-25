https://ria.ru/20250925/putin-2044346372.html

Россия создает дата-центры на АЭС, заявил Путин

Россия уже создает дата-центры на своих АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на глобальном атомном форуме. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия уже создает дата-центры на своих АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на глобальном атомном форуме."Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем в трое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное энергоснабжение", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

