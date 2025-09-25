Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил отношение общества к атомной энергетике
16:59 25.09.2025 (обновлено: 17:03 25.09.2025)
Путин отметил отношение общества к атомной энергетике
Путин отметил отношение общества к атомной энергетике
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил формирующееся в обществе отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии."Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
© Кремль. Новости/TelegramВладимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил формирующееся в обществе отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии.
"Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин оценил востребованность АЭС по российскому дизайну в мире
