Путин отметил отношение общества к атомной энергетике
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил формирующееся в обществе отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии."Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
