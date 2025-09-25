Путин отметил роль креативных индустрий в экономике
Путин назвал креативные индустрии динамично растущими секторами экономики
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям шестого форума "Российская креативная неделя" отметил, что креативные индустрии в настоящее время являются динамично растущими секторами отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Открытие этой площадки в 2020 году стало своевременной, востребованной инициативой. Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведётся в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий. Сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики", - говорится в послании.
Президент отметил, что, двигаясь вперед, очень важно опираться на традиции и ценности, на культурное разнообразие многонационального народа России, а также сохранять исторические корни, которые формируют созидательный потенциал и вдохновляют на творчество.
"И конечно, для открытия новых возможностей в сфере креативных индустрий необходимо развивать инфраструктуру территорий, обеспечивать условия для запуска перспективных проектов", - добавил глава государства.
Путин выразил надежду, что форум, проходящий в Национальном центре "Россия", привлечет общественный интерес, а выдвинутые участниками идеи найдут свое применение на практике. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и всего наилучшего.