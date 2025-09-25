Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль креативных индустрий в экономике - РИА Новости, 25.09.2025
15:13 25.09.2025
Путин отметил роль креативных индустрий в экономике
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям шестого форума "Российская креативная неделя" отметил, что креативные индустрии в настоящее время являются динамично растущими секторами отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Открытие этой площадки в 2020 году стало своевременной, востребованной инициативой. Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведётся в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий. Сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики", - говорится в послании. Президент отметил, что, двигаясь вперед, очень важно опираться на традиции и ценности, на культурное разнообразие многонационального народа России, а также сохранять исторические корни, которые формируют созидательный потенциал и вдохновляют на творчество. "И конечно, для открытия новых возможностей в сфере креативных индустрий необходимо развивать инфраструктуру территорий, обеспечивать условия для запуска перспективных проектов", - добавил глава государства. Путин выразил надежду, что форум, проходящий в Национальном центре "Россия", привлечет общественный интерес, а выдвинутые участниками идеи найдут свое применение на практике. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и всего наилучшего.
россия
Путин отметил роль креативных индустрий в экономике

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям шестого форума "Российская креативная неделя" отметил, что креативные индустрии в настоящее время являются динамично растущими секторами отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Открытие этой площадки в 2020 году стало своевременной, востребованной инициативой. Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведётся в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий. Сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики", - говорится в послании.
Президент отметил, что, двигаясь вперед, очень важно опираться на традиции и ценности, на культурное разнообразие многонационального народа России, а также сохранять исторические корни, которые формируют созидательный потенциал и вдохновляют на творчество.
"И конечно, для открытия новых возможностей в сфере креативных индустрий необходимо развивать инфраструктуру территорий, обеспечивать условия для запуска перспективных проектов", - добавил глава государства.
Путин выразил надежду, что форум, проходящий в Национальном центре "Россия", привлечет общественный интерес, а выдвинутые участниками идеи найдут свое применение на практике. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и всего наилучшего.
