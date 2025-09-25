Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречи с и.о. президента Мьянмы и премьером Эфиопии
12:57 25.09.2025 (обновлено: 13:00 25.09.2025)
Путин проведет встречи с и.о. президента Мьянмы и премьером Эфиопии
Путин проведет встречи с и.о. президента Мьянмы и премьером Эфиопии
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречи с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, которые в Москве примут участие в Глобальном атомном форуме, сообщает ВГТРК.Ранее Песков сообщил, что у Путина на четверг запланирован марафон двусторонних международных встреч в Кремле."Двусторонние встречи: премьер-министр Республики Эфиопия А. Ахмед... и.о. президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн", - говорится в сообщении.Путин в четверг примет участие в Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели. Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Пашинян, премьер-министр Эфиопии Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций
владимир путин, мьянма, эфиопия, москва, мин аун хлайн
Владимир Путин, Мьянма, Эфиопия, Москва, Мин Аун Хлайн
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречи с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, которые в Москве примут участие в Глобальном атомном форуме, сообщает ВГТРК.
Ранее Песков сообщил, что у Путина на четверг запланирован марафон двусторонних международных встреч в Кремле.
"Двусторонние встречи: премьер-министр Республики Эфиопия А. Ахмед... и.о. президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн", - говорится в сообщении.
Путин в четверг примет участие в Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели. Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Пашинян, премьер-министр Эфиопии Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций
Путин проведет марафон международных встреч в Кремле в четверг
Вчера, 12:16
Вчера, 12:16
 
Владимир Путин, Мьянма, Эфиопия, Москва, Мин Аун Хлайн
 
 
