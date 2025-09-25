https://ria.ru/20250925/putin-2044269289.html
Путин проведет встречу с Пашиняном в Москве в четверг
Путин проведет встречу с Пашиняном в Москве в четверг - РИА Новости, 25.09.2025
Путин проведет встречу с Пашиняном в Москве в четверг
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который в Москве примет участие в Глобальном атомном... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который в Москве примет участие в Глобальном атомном форуме, сообщает ВГТРК.Ранее Песков сообщил, что у Путина на четверг марафон двусторонних международных встреч в Кремле."Двусторонние встречи: премьер-министр Республики Армения Н. Пашинян", - говорится в сообщении.Путин в четверг примет участие в Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели. Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Пашинян, премьер-министр Эфиопии Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций
