Рейтинг@Mail.ru
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя" - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/putin-2044191594.html
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя" - РИА Новости, 25.09.2025
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя". РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:53:00+03:00
2025-09-25T16:53:00+03:00
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044235566_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a85688d4ac35ade86542e5abb6ca8b7.jpg
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на форуме "Мировая атомная неделя"
Путин на форуме "Мировая атомная неделя"
2025-09-25T16:53
true
PT118M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044235566_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1055d4a9c3f4f6d39263505f32976a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, видео
Политика
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя".
2025-09-25T16:53
true
PT118M56S

Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"

Читать ria.ru в
Дзен
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя".
 
Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала