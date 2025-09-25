https://ria.ru/20250925/putin-2044191594.html
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя" - РИА Новости, 25.09.2025
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя". РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:53:00+03:00
2025-09-25T16:53:00+03:00
2025-09-25T16:53:00+03:00
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044235566_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a85688d4ac35ade86542e5abb6ca8b7.jpg
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044235566_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1055d4a9c3f4f6d39263505f32976a01.jpg
Путин на форуме "Мировая атомная неделя"
Путин на форуме "Мировая атомная неделя"
2025-09-25T16:53
true
PT118M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, видео
Политика
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя".
2025-09-25T16:53
true
PT118M56S
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме "Мировая атомная неделя".