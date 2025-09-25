https://ria.ru/20250925/putin--2044349901.html

Путин призвал усиливать безопасность на каждой стадии атомного цикла

Путин призвал усиливать безопасность на каждой стадии атомного цикла - РИА Новости, 25.09.2025

Путин призвал усиливать безопасность на каждой стадии атомного цикла

Президент России Владимир Путин призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов."Необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надёжности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причём надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить чётко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

