Путин оценил роль технологий мирного атома
Технологии мирного атома являются основой для международного сотрудничества и сближения государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:04:00+03:00
2025-09-25T17:04:00+03:00
2025-09-25T17:10:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Технологии мирного атома являются основой для международного сотрудничества и сближения государств, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассматриваем технологию мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества, для сближения государств", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
