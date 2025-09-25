https://ria.ru/20250925/putin--2044348989.html

Путин оценил роль технологий мирного атома

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Технологии мирного атома являются основой для международного сотрудничества и сближения государств, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассматриваем технологию мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества, для сближения государств", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

