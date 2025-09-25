Минобороны рассказало о числе освобожденных населенных пунктов в 2025 году

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 25.09.2025 (обновлено: 15:36 25.09.2025)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Под контроль Вооружённых сил России в ходе СВО перешли 205 населённых пунктов в 2025 году, сообщило Минобороны."За указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооружённых сил РФ 205 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Под контроль Вооружённых сил России в ходе СВО перешли 205 населённых пунктов в 2025 году, сообщило Минобороны.
"За указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооружённых сил РФ 205 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
