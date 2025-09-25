https://ria.ru/20250925/punkt-2044312620.html
Минобороны рассказало о числе освобожденных населенных пунктов в 2025 году
Минобороны рассказало о числе освобожденных населенных пунктов в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2025
Минобороны рассказало о числе освобожденных населенных пунктов в 2025 году
Под контроль Вооружённых сил России в ходе СВО перешли 205 населённых пунктов в 2025 году, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:32:00+03:00
2025-09-25T15:32:00+03:00
2025-09-25T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Под контроль Вооружённых сил России в ходе СВО перешли 205 населённых пунктов в 2025 году, сообщило Минобороны."За указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооружённых сил РФ 205 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Минобороны рассказало о числе освобожденных населенных пунктов в 2025 году
Минобороны: ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году