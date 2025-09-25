https://ria.ru/20250925/punkt-2044312620.html

Минобороны рассказало о числе освобожденных населенных пунктов в 2025 году

Под контроль Вооружённых сил России в ходе СВО перешли 205 населённых пунктов в 2025 году, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Под контроль Вооружённых сил России в ходе СВО перешли 205 населённых пунктов в 2025 году, сообщило Минобороны."За указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооружённых сил РФ 205 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

безопасность, россия