Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике - РИА Новости, 25.09.2025
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике
Ученые из Университетской больницы Франкфурта в Германии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что сладкие газированные напитки наносят вред
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ученые из Университетской больницы Франкфурта в Германии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что сладкие газированные напитки наносят вред психическому здоровью, пишет JAMA Psychiatry."Авторы исследования предположили, что употребление газировки связано с появлением симптомов депрессии. Ученые заключили, что это напрямую связано с увеличением популяции бактерий Hungatella и Eggerthella в желудочно-кишечном тракте", — говорится в материале.В исследовании участвовали 405 человек, страдающих депрессией, и 527 здоровых добровольцев. Участники рассказывали о своем самочувствии и потреблении газировки, кроме того, у них брали анализы для определения состава кишечных бактерий.Оказалось, что у людей, регулярно употреблявших газированные напитки, был повышен уровень бактерий Hungatella и Eggerthella. Именно этот показатель, по мнению исследователей, способствовал развитию психического расстройства. При этом риск развития депрессии на фоне употребления сладкой газировки у женщин оказался выше, чем у мужчин.Ученые резюмировали, что питание также играет важную роль в профилактике психических заболеваний.
