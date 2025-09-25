Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/psikhika-2044333788.html
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике - РИА Новости, 25.09.2025
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике
Ученые из Университетской больницы Франкфурта в Германии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что сладкие газированные напитки наносят вред... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:30:00+03:00
2025-09-25T16:30:00+03:00
здоровье - общество
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830192116_0:217:3076:1947_1920x0_80_0_0_6cfe238a8db1633fc9120fdd3ff3731a.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ученые из Университетской больницы Франкфурта в Германии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что сладкие газированные напитки наносят вред психическому здоровью, пишет JAMA Psychiatry."Авторы исследования предположили, что употребление газировки связано с появлением симптомов депрессии. Ученые заключили, что это напрямую связано с увеличением популяции бактерий Hungatella и Eggerthella в желудочно-кишечном тракте", — говорится в материале.В исследовании участвовали 405 человек, страдающих депрессией, и 527 здоровых добровольцев. Участники рассказывали о своем самочувствии и потреблении газировки, кроме того, у них брали анализы для определения состава кишечных бактерий.Оказалось, что у людей, регулярно употреблявших газированные напитки, был повышен уровень бактерий Hungatella и Eggerthella. Именно этот показатель, по мнению исследователей, способствовал развитию психического расстройства. При этом риск развития депрессии на фоне употребления сладкой газировки у женщин оказался выше, чем у мужчин.Ученые резюмировали, что питание также играет важную роль в профилактике психических заболеваний.
https://ri.ria.ru/20250925/nauka-2044090476.html
https://ria.ru/20250920/muravi-2043120950.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830192116_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6b1cee60db8f9e4f79d2ccd4e207023d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, германия
Здоровье - Общество, Германия
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике

JAMA Psychiatry: популярный напиток провоцирует развитие психических расстройств

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство сахаросодержащих напитков
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Производство сахаросодержащих напитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ученые из Университетской больницы Франкфурта в Германии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что сладкие газированные напитки наносят вред психическому здоровью, пишет JAMA Psychiatry.
"Авторы исследования предположили, что употребление газировки связано с появлением симптомов депрессии. Ученые заключили, что это напрямую связано с увеличением популяции бактерий Hungatella и Eggerthella в желудочно-кишечном тракте", — говорится в материале.
Напиток - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Нет лактозе. Ученые нашли решение, как создавать новые напитки
Вчера, 09:00
В исследовании участвовали 405 человек, страдающих депрессией, и 527 здоровых добровольцев. Участники рассказывали о своем самочувствии и потреблении газировки, кроме того, у них брали анализы для определения состава кишечных бактерий.
Оказалось, что у людей, регулярно употреблявших газированные напитки, был повышен уровень бактерий Hungatella и Eggerthella. Именно этот показатель, по мнению исследователей, способствовал развитию психического расстройства. При этом риск развития депрессии на фоне употребления сладкой газировки у женщин оказался выше, чем у мужчин.
Ученые резюмировали, что питание также играет важную роль в профилактике психических заболеваний.
Изучение насекомых - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
"Это безумие": ученые нашли лазейку в фундаментальном законе жизни
20 сентября, 04:59
 
Здоровье - ОбществоГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала