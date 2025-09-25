Рейтинг@Mail.ru
Директора Нарвского музея заочно приговорили к десяти годам колонии - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 25.09.2025 (обновлено: 15:20 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/prigovor-2044204297.html
Директора Нарвского музея заочно приговорили к десяти годам колонии
Директора Нарвского музея заочно приговорили к десяти годам колонии - РИА Новости, 25.09.2025
Директора Нарвского музея заочно приговорили к десяти годам колонии
Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:40:00+03:00
2025-09-25T15:20:00+03:00
московский городской суд
общество
эстония
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, передает корреспондент РИА Новости из зала."Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья.Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Суд также запретил ей администрирование сайтов на 5 лет.Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.
https://ria.ru/20250717/sud-2029767044.html
https://ria.ru/20250823/bloger-2037152054.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, общество, эстония, россия
Московский городской суд, Общество, Эстония, Россия
Директора Нарвского музея заочно приговорили к десяти годам колонии

Директора музея Сморжевских-Смирнову заочно осудили за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова в Тверском суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой
17 июля, 18:18
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Суд также запретил ей администрирование сайтов на 5 лет.
Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.
Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма
23 августа, 12:40
 
Московский городской судОбществоЭстонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала