Директора Нарвского музея заочно приговорили к десяти годам колонии

2025-09-25T09:40:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, передает корреспондент РИА Новости из зала."Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья.Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Суд также запретил ей администрирование сайтов на 5 лет.Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.

