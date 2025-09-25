Экс-начальника угрозыска из Красноярска осудили за слив из базы данных
Экс-начальник угрозыска из Красноярска получил 5 лет за слив из базы данных
КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил экс-начальника уголовного розыска одного из отделов полиции к пяти годам колонии строгого режима за "слив" информации из базы данных предпринимателю за 300 тысяч рублей, сообщает краевая прокуратура.
Ранее ведомство сообщало, что 2021 году к начальнику отдела уголовного розыска из Красноярска обратился председатель КПК "Абаюд Инвест" с просьбой предоставить ему данные из ведомственной программы о наличии судимостей и административных нарушений у 598 человек, 362 из которых - пайщики-члены кооператива. Сотрудник полиции согласился, за что получил 300 тысяч рублей. Взятка выплачивалась частями - по 500 рублей за каждого проверенного человека. Последний платеж был осуществлён в декабре 2022 года.
"Суд признал мужчину виновным в получении взятки и приговорил к 5 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей и запретом работать в правоохранительных органах", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Уточняется, что уголовное преследование в отношении взяткодателя прекращено в связи деятельным раскаянием.
