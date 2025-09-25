Рейтинг@Mail.ru
Посол России оценил попытки Кишинева решить проблему Приднестровья - РИА Новости, 25.09.2025
11:55 25.09.2025
Посол России оценил попытки Кишинева решить проблему Приднестровья
в мире
кишинев
россия
олег озеров
обсе
приднестровская молдавская республика
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Попытки Кишинева в одностороннем порядке решить проблему приднестровского конфликта, может привести к эскалации, утверждает посол России в Кишиневе Олег Озеров. "Попытки решить приднестровский вопрос путем односторонних действий, без учёта прав и интересов населения бесперспективны и несут риски эскалации. Необходимы реальные действия по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра, что в полном объеме можно достичь лишь при возвращении всех участников к международно признанному формату "5+2", - говорится в заявлении Озерова, опубликованном в Telegram-канале посольства. По словам дипломата, Россия как гарант и посредник приднестровского урегулирования готова способствовать этому процессу. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
в мире, кишинев, россия, олег озеров, обсе, приднестровская молдавская республика
В мире, Кишинев, Россия, Олег Озеров, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Попытки Кишинева в одностороннем порядке решить проблему приднестровского конфликта, может привести к эскалации, утверждает посол России в Кишиневе Олег Озеров.
"Попытки решить приднестровский вопрос путем односторонних действий, без учёта прав и интересов населения бесперспективны и несут риски эскалации. Необходимы реальные действия по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра, что в полном объеме можно достичь лишь при возвращении всех участников к международно признанному формату "5+2", - говорится в заявлении Озерова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
По словам дипломата, Россия как гарант и посредник приднестровского урегулирования готова способствовать этому процессу.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
В ПМР заявили, что ЕС и Молдавия пытаются отречься от общей Победы
6 сентября, 02:56
 
