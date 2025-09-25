https://ria.ru/20250925/pridnestrove-2044249052.html

Посол России оценил попытки Кишинева решить проблему Приднестровья

Посол России оценил попытки Кишинева решить проблему Приднестровья - РИА Новости, 25.09.2025

Посол России оценил попытки Кишинева решить проблему Приднестровья

Попытки Кишинева в одностороннем порядке решить проблему приднестровского конфликта, может привести к эскалации, утверждает посол России в Кишиневе Олег Озеров. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:55:00+03:00

2025-09-25T11:55:00+03:00

2025-09-25T11:55:00+03:00

в мире

кишинев

россия

олег озеров

обсе

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Попытки Кишинева в одностороннем порядке решить проблему приднестровского конфликта, может привести к эскалации, утверждает посол России в Кишиневе Олег Озеров. "Попытки решить приднестровский вопрос путем односторонних действий, без учёта прав и интересов населения бесперспективны и несут риски эскалации. Необходимы реальные действия по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра, что в полном объеме можно достичь лишь при возвращении всех участников к международно признанному формату "5+2", - говорится в заявлении Озерова, опубликованном в Telegram-канале посольства. По словам дипломата, Россия как гарант и посредник приднестровского урегулирования готова способствовать этому процессу. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250906/es-2040125926.html

кишинев

россия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, россия, олег озеров, обсе, приднестровская молдавская республика