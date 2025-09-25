https://ria.ru/20250925/prichina-2044228493.html
Появились подробности инцидента с Ан-26 на Камчатке в августе
Появились подробности инцидента с Ан-26 на Камчатке в августе - РИА Новости, 25.09.2025
Появились подробности инцидента с Ан-26 на Камчатке в августе
Столкновение самолета Ан-26 с беспилотником стало вероятной причиной повреждения воздушного судна в августе на Камчатке, следует из результатов расследования... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:55:00+03:00
2025-09-25T10:55:00+03:00
2025-09-25T12:52:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-26
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044226671_0:426:1280:1146_1920x0_80_0_0_5748f11d540648bdff1eede97541f3f1.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Столкновение самолета Ан-26 с беспилотником стало вероятной причиной повреждения воздушного судна в августе на Камчатке, следует из результатов расследования Росавиации. "В результате проведенного расследования комиссия Камчатского МТУ Росавиации пришла к выводу, что причиной авиаинцидента с самолетом Ан-26 RA-26122 (повреждение элементов планера) явилось столкновение в полёте с неустановленным объектом, вероятнее всего - беспилотное воздушное судно (БВС)", — сообщили РИА Новости в АО "Камчатское авиационное предприятие". Инцидент произошел 2 августа при выполнении регулярного рейса Петропавловск-Камчатский – Тиличики. "Экипаж Ан-26 в процессе полёта не заметил каких-либо ударов, отклонений в работе авиационной техники", — уточнили в АО "КАП". Повреждения элементов планера были обнаружены только после посадки в аэропорту назначения. Первоначально специалисты предположили, что причиной могло стать столкновение с птицей. "Определить, кто управлял БВС, невозможно, поскольку неизвестно место запуска беспилотника", — добавили в АО "КАП". Сообщается, что в настоящее время повреждения устранены, воздушное судно продолжает эксплуатацию в штатном режиме. Угрозы безопасности полетов нет, заверили в авиапредприятии.
https://ria.ru/20250724/aviakatastrofy-2031211800.html
https://ria.ru/20250925/samolet-2044201323.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044226671_186:405:1280:1225_1920x0_80_0_0_bab1e5f8a001467b418414f7a21e5956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-26, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-26, Происшествия
Появились подробности инцидента с Ан-26 на Камчатке в августе
Росавиация: в августе на Камчатке самолёт Ан-26 столкнулся с беспилотником