Появились подробности инцидента с Ан-26 на Камчатке в августе

Столкновение самолета Ан-26 с беспилотником стало вероятной причиной повреждения воздушного судна в августе на Камчатке, следует из результатов расследования... РИА Новости, 25.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Столкновение самолета Ан-26 с беспилотником стало вероятной причиной повреждения воздушного судна в августе на Камчатке, следует из результатов расследования Росавиации. "В результате проведенного расследования комиссия Камчатского МТУ Росавиации пришла к выводу, что причиной авиаинцидента с самолетом Ан-26 RA-26122 (повреждение элементов планера) явилось столкновение в полёте с неустановленным объектом, вероятнее всего - беспилотное воздушное судно (БВС)", — сообщили РИА Новости в АО "Камчатское авиационное предприятие". Инцидент произошел 2 августа при выполнении регулярного рейса Петропавловск-Камчатский – Тиличики. "Экипаж Ан-26 в процессе полёта не заметил каких-либо ударов, отклонений в работе авиационной техники", — уточнили в АО "КАП". Повреждения элементов планера были обнаружены только после посадки в аэропорту назначения. Первоначально специалисты предположили, что причиной могло стать столкновение с птицей. "Определить, кто управлял БВС, невозможно, поскольку неизвестно место запуска беспилотника", — добавили в АО "КАП". Сообщается, что в настоящее время повреждения устранены, воздушное судно продолжает эксплуатацию в штатном режиме. Угрозы безопасности полетов нет, заверили в авиапредприятии.

