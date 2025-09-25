Рейтинг@Mail.ru
Стармер прокомментировал выпад Трампа в отношении мэра Лондона - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/premer-2044445293.html
Стармер прокомментировал выпад Трампа в отношении мэра Лондона
Стармер прокомментировал выпад Трампа в отношении мэра Лондона - РИА Новости, 25.09.2025
Стармер прокомментировал выпад Трампа в отношении мэра Лондона
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "нелепым" выпад президента США Дональда Трампа против мэра Лондона Садика Хана. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:58:00+03:00
2025-09-25T22:58:00+03:00
в мире
лондон
сша
великобритания
дональд трамп
садик хан
кир стармер
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034637808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed85b8fc3b0682f42b26d6f42c8144be.jpg
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "нелепым" выпад президента США Дональда Трампа против мэра Лондона Садика Хана. Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал лондонского градоначальника "ужасным мэром", добавив, что иммиграционная политика и "самоубийственные энергетические идеи" станут "гибелью Западной Европы". Он также заявил, что Хан якобы хочет ввести в Лондоне законы шариата. "Есть несколько моментов, по которым мы расходимся во мнениях, и это один из них. Слова о введении законов шариата - нелепость, а Садик Хан - очень хороший человек, и у него получается снижать количество преступлений (в Лондоне - ред.). Как я говорил ранее, я во многом согласен с президентом Трампом. Мы ладим. На прошлой неделе успешно прошел государственный визит (Трампа в Великобританию - ред.), но в этом я с ним не согласен. Комментарии по поводу законов шариата были нелепыми", - заявил Стармер в интервью британскому телеканалу ITV. Премьер также выразил свою поддержку мэру и заявил, что ранее у него с Трампом бывали "жесткие" разговоры. В среду Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом". Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X. Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
https://ria.ru/20250924/trump-2044098461.html
https://ria.ru/20250922/starmer-2043429790.html
лондон
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034637808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3de321c2a185d181393d086ff38757d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, сша, великобритания, дональд трамп, садик хан, кир стармер, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Лондон, США, Великобритания, Дональд Трамп, Садик Хан, Кир Стармер, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Стармер прокомментировал выпад Трампа в отношении мэра Лондона

Стармер назвал нелепым выпад Трампа в отношении мэра Лондона Хана

© Getty Images / Jack TaylorПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Jack Taylor
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "нелепым" выпад президента США Дональда Трампа против мэра Лондона Садика Хана.
Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал лондонского градоначальника "ужасным мэром", добавив, что иммиграционная политика и "самоубийственные энергетические идеи" станут "гибелью Западной Европы". Он также заявил, что Хан якобы хочет ввести в Лондоне законы шариата.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом
24 сентября, 17:49
"Есть несколько моментов, по которым мы расходимся во мнениях, и это один из них. Слова о введении законов шариата - нелепость, а Садик Хан - очень хороший человек, и у него получается снижать количество преступлений (в Лондоне - ред.). Как я говорил ранее, я во многом согласен с президентом Трампом. Мы ладим. На прошлой неделе успешно прошел государственный визит (Трампа в Великобританию - ред.), но в этом я с ним не согласен. Комментарии по поводу законов шариата были нелепыми", - заявил Стармер в интервью британскому телеканалу ITV.
Премьер также выразил свою поддержку мэру и заявил, что ранее у него с Трампом бывали "жесткие" разговоры.
В среду Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом".
Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X.
Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России
22 сентября, 04:56
 
В миреЛондонСШАВеликобританияДональд ТрампСадик ХанКир СтармерГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала