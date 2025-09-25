Стармер прокомментировал выпад Трампа в отношении мэра Лондона
Стармер назвал нелепым выпад Трампа в отношении мэра Лондона Хана
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "нелепым" выпад президента США Дональда Трампа против мэра Лондона Садика Хана.
Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал лондонского градоначальника "ужасным мэром", добавив, что иммиграционная политика и "самоубийственные энергетические идеи" станут "гибелью Западной Европы". Он также заявил, что Хан якобы хочет ввести в Лондоне законы шариата.
"Есть несколько моментов, по которым мы расходимся во мнениях, и это один из них. Слова о введении законов шариата - нелепость, а Садик Хан - очень хороший человек, и у него получается снижать количество преступлений (в Лондоне - ред.). Как я говорил ранее, я во многом согласен с президентом Трампом. Мы ладим. На прошлой неделе успешно прошел государственный визит (Трампа в Великобританию - ред.), но в этом я с ним не согласен. Комментарии по поводу законов шариата были нелепыми", - заявил Стармер в интервью британскому телеканалу ITV.
Премьер также выразил свою поддержку мэру и заявил, что ранее у него с Трампом бывали "жесткие" разговоры.
В среду Садик Хан, комментируя выпады президента США Дональда Трампа в его адрес, назвал американского лидера "расистом и исламофобом".
Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X.
Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
