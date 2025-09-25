Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет реакцию на предложение по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2025
18:39 25.09.2025 (обновлено: 18:45 25.09.2025)
Россия ждет реакцию на предложение по ДСНВ, заявил Песков
Москва ждет реакцию США по предложению президента России Владимира Путина по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва ждет реакцию США по предложению президента России Владимира Путина по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В целом все приветствуют предложения России, инициативу Путина, поэтому ждем реакцию второй стороны этого процесса", - сказал Песков журналистам.
россия, москва, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, В мире, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва ждет реакцию США по предложению президента России Владимира Путина по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В целом все приветствуют предложения России, инициативу Путина, поэтому ждем реакцию второй стороны этого процесса", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями, заявили в Кремле
23 сентября, 13:26
 
РоссияМоскваВ миреСШАВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
