Россия ждет реакцию на предложение по ДСНВ, заявил Песков

Москва ждет реакцию США по предложению президента России Владимира Путина по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва ждет реакцию США по предложению президента России Владимира Путина по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В целом все приветствуют предложения России, инициативу Путина, поэтому ждем реакцию второй стороны этого процесса", - сказал Песков журналистам.

