Россия ждет реакцию на предложение по ДСНВ, заявил Песков
Россия ждет реакцию на предложение по ДСНВ, заявил Песков
Москва ждет реакцию США по предложению президента России Владимира Путина по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:39:00+03:00
2025-09-25T18:39:00+03:00
2025-09-25T18:45:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва ждет реакцию США по предложению президента России Владимира Путина по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В целом все приветствуют предложения России, инициативу Путина, поэтому ждем реакцию второй стороны этого процесса", - сказал Песков журналистам.
