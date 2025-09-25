https://ria.ru/20250925/pozhar-2044174125.html
В Биробиджане загорелась школа
В Биробиджане загорелась школа - РИА Новости, 25.09.2025
В Биробиджане загорелась школа
Пожарные выехали по сообщению о задымлении в начальной школе столицы ЕАО Биробиджана, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T02:59:00+03:00
2025-09-25T02:59:00+03:00
2025-09-25T02:59:00+03:00
происшествия
россия
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006937860_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_cf271e0a7c84d42f09bc94231a664fa3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Пожарные выехали по сообщению о задымлении в начальной школе столицы ЕАО Биробиджана, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "Пожарные расчёты МЧС России выехали по сообщению о задымлении в начальной школе №14 Биробиджана", - говорится в сообщении."Началась эвакуация детей из здания начальной школы №14 в Биробиджане. Пожарные МЧС ЕАО тушат задымление в электрощитовой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250924/shakhty-2044081762.html
россия
биробиджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006937860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_55f8e68b78781c7c66d096cbf0210a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане загорелась школа
В Биробиджане вспыхнул пожар в школе