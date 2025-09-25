https://ria.ru/20250925/pozhar-2044174125.html

В Биробиджане загорелась школа

В Биробиджане загорелась школа - РИА Новости, 25.09.2025

В Биробиджане загорелась школа

Пожарные выехали по сообщению о задымлении в начальной школе столицы ЕАО Биробиджана, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Пожарные выехали по сообщению о задымлении в начальной школе столицы ЕАО Биробиджана, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "Пожарные расчёты МЧС России выехали по сообщению о задымлении в начальной школе №14 Биробиджана", - говорится в сообщении."Началась эвакуация детей из здания начальной школы №14 в Биробиджане. Пожарные МЧС ЕАО тушат задымление в электрощитовой", - говорится в сообщении.

