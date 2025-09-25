Рейтинг@Mail.ru
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" обжаловала решение суда
15:22 25.09.2025
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" обжаловала решение суда
в мире
германия
италия
болонья
РИМ, 25 сен - РИА Новости. Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжаловала решение о его экстрадиции в ФРГ в верховном Кассационном суде Италии, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. "Заявление подано, на рассмотрение уйдет месяц", - сказал адвокат. По словам Канестрини, в случае отрицательного вердикта Кузнецова выдадут Германии в течение нескольких недель "Мы требуем, чтобы суд отменил решение о выдаче и чтобы весь процесс был проведен заново, с соблюдением прав клиента", - сказал Канестрини. Суд Болоньи 16 сентября постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.Защита Кузнецова заявила о его невиновности и в качестве довода о недопустимости экстрадиции приводила ситуацию с условиями тюремного заключения в Германии. По словам адвоката, Кузнецов не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По его мнению, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства.Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
германия
италия
болонья
в мире, германия, италия, болонья
В мире, Германия, Италия, Болонья
© Getty Images / Massimiliano DonatiСергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Massimiliano Donati
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье. Архивное фото
РИМ, 25 сен - РИА Новости. Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова обжаловала решение о его экстрадиции в ФРГ в верховном Кассационном суде Италии, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини.
"Заявление подано, на рассмотрение уйдет месяц", - сказал адвокат.
По словам Канестрини, в случае отрицательного вердикта Кузнецова выдадут Германии в течение нескольких недель
"Мы требуем, чтобы суд отменил решение о выдаче и чтобы весь процесс был проведен заново, с соблюдением прав клиента", - сказал Канестрини.
Суд Болоньи 16 сентября постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Защита Кузнецова заявила о его невиновности и в качестве довода о недопустимости экстрадиции приводила ситуацию с условиями тюремного заключения в Германии. По словам адвоката, Кузнецов не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По его мнению, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства.
Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
В миреГерманияИталияБолонья
 
 
