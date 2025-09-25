https://ria.ru/20250925/polsha-2044280169.html

В Польше выступили с призывом из-за России

В Польше выступили с призывом из-за России - РИА Новости, 25.09.2025

В Польше выступили с призывом из-за России

В Польше подняли вопрос о необходимости внесения поправок в закон, которые позволят сбивать беспилотники над Украиной без предварительного одобрения НАТО или... РИА Новости, 25.09.2025

в мире

польша

россия

украина

дональд туск

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Польше подняли вопрос о необходимости внесения поправок в закон, которые позволят сбивать беспилотники над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС, пишет Gazeta Wyborcza. Засекреченный доклад, содержащий подобное предложение, и представленный премьеру Дональду Туску, подготовила комиссия по расследованию "российского влияния", указывается в материале."Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших ВВС и ПВО над Украиной и Белоруссией для уничтожения российских самолетов, беспилотников и ракет, которые еще не пересекли границу Польши", — рассказал источник газеты.Издание напоминает, что в 2022 году в закон внесли поправки, которые лишили польское правительство права самостоятельно принимать решение об уничтожении воздушных целей вне территории страны, — такие шаги нужно согласовывать либо с НАТО, либо с ЕС.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и голословно назвал их "российскими. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.

