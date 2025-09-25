https://ria.ru/20250925/polsha-2044221529.html

СМИ: в Польше хотели наградить подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел наградить подозреваемого во взрыве "Северных потоков", пишет Rzeczpospolita. РИА Новости, 25.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел наградить подозреваемого во взрыве "Северных потоков", пишет Rzeczpospolita."Министр иностранных дел Радослав Сикорский говорил во время бесед, что был бы готов предоставить Владимиру Ж. убежище в нашей стране и наградить его орденом", — говорится в публикации. При этом издание назвало Владимира Ж. лишь одним из подозреваемых в причастности к теракту.Взрывы на газопроводах Теракты на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила."Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине.Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявлял, что США и Британия препятствуют объективному международному расследованию.Арест предполагаемого организатора диверсий

