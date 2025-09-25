СМИ: в Польше хотели наградить подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел наградить подозреваемого во взрыве "Северных потоков", пишет Rzeczpospolita.
"Министр иностранных дел Радослав Сикорский говорил во время бесед, что был бы готов предоставить Владимиру Ж. убежище в нашей стране и наградить его орденом", — говорится в публикации.
При этом издание назвало Владимира Ж. лишь одним из подозреваемых в причастности к теракту.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование. По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Взрывы на газопроводах
Теракты на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
"Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине.
Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявлял, что США и Британия препятствуют объективному международному расследованию.
Арест предполагаемого организатора диверсий
- В ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.
- По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
- На прошлой неделе суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил о намерении подать жалобу на это решение, на ее рассмотрение уйдет примерно месяц.
- В Европейском ордере на арест говорится, что в диверсионную группу, якобы совершившую теракты на газопроводах "Северный поток", входили семь человек, включая Кузнецова.