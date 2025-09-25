Рейтинг@Mail.ru
Первые машины с белорусской стороны пересекли границу с Польшей - РИА Новости, 25.09.2025
01:42 25.09.2025
Первые машины с белорусской стороны пересекли границу с Польшей
Первые машины с белорусской стороны пересекли границу с Польшей - РИА Новости, 25.09.2025
Первые машины с белорусской стороны пересекли границу с Польшей
Первые автомобили с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши после возобновления работы польских пунктов пропуска,... РИА Новости, 25.09.2025
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Первые автомобили с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши после возобновления работы польских пунктов пропуска, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. "Первые машины с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши", ‐ говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства. Отмечается, что незадолго до начала пропуска транспорта польские пограничники произвели демонтаж инженерных заграждений. Белорусская сторона заранее начала пограничное и таможенное оформление скопившегося на границе транспорта, чтобы ускорить его прохождение через границу. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь. В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. В распоряжении говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест".
Первые машины с белорусской стороны пересекли границу с Польшей

Обстановка на пропускном пункте "Варшавский мост" на белорусско-польской границе
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Первые автомобили с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши после возобновления работы польских пунктов пропуска, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Первые машины с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши", ‐ говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что незадолго до начала пропуска транспорта польские пограничники произвели демонтаж инженерных заграждений.
Белорусская сторона заранее начала пограничное и таможенное оформление скопившегося на границе транспорта, чтобы ускорить его прохождение через границу.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября.
Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.
В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией.
В распоряжении говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест".
