Первые машины с белорусской стороны пересекли границу с Польшей

2025-09-25T01:42:00+03:00

МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Первые автомобили с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши после возобновления работы польских пунктов пропуска, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. "Первые машины с белорусской стороны пересекли линию государственной границы в направлении Польши", ‐ говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства. Отмечается, что незадолго до начала пропуска транспорта польские пограничники произвели демонтаж инженерных заграждений. Белорусская сторона заранее начала пограничное и таможенное оформление скопившегося на границе транспорта, чтобы ускорить его прохождение через границу. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь. В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. В распоряжении говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест".

