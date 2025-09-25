Рейтинг@Mail.ru
Польша возобновит движение через границу с Белоруссией - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/polsha-2044163157.html
Польша возобновит движение через границу с Белоруссией
Польша возобновит движение через границу с Белоруссией - РИА Новости, 25.09.2025
Польша возобновит движение через границу с Белоруссией
Польша возобновляет ранее закрытое движение через границу с Белоруссией. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T00:05:00+03:00
2025-09-25T00:05:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
дональд туск
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc09720c68c2e5e68228cdbb432e36e.jpg
ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Польша возобновляет ранее закрытое движение через границу с Белоруссией. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь. В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. В распоряжении говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест". После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
https://ria.ru/20250923/granitsy-2043790947.html
https://ria.ru/20250915/polsha-2042050387.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c548872446084d88f9416a32e9d7e4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, дональд туск, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Польша, Дональд Туск, Евразийский экономический союз
Польша возобновит движение через границу с Белоруссией

Польша возобновляет ранее закрытое движение через границу с Белоруссией

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Польша возобновляет ранее закрытое движение через границу с Белоруссией.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября.
Обстановка на пропускном пункте на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Белоруссии заявили о готовности к открытию границы с Польшей
23 сентября, 16:48
Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.
В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией.
В распоряжении говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест".
После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
МИД заявил о деструктивной позиции Польши в отношении Белоруссии
15 сентября, 16:01
 
В миреБелоруссияПольшаДональд ТускЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала