17:06 25.09.2025 (обновлено: 18:47 25.09.2025)
Полиция нашла мужчину, ударившего женщину в лицо в подмосковном магазине
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчину, который ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.В четверг подмосковное ГУ МВД объявило, что полиция ищет мужчину, который ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске. На видео, попавшем в интернет, видно, как он бьет в лицо блондинку, которая идет на выход с ребенком и сумками, в ответ она пинает его ногой, затем получает еще несколько ударов и садится на пол, обхватив голову руками."Оперативники УМВД России по городскому округу Подольск установили личность и в кратчайшие сроки в подъезде одного из домов на улице Долгого города Подольск задержали мужчину, который в магазине на улице Давыдова нанес удары женщине в присутствии ее малолетнего ребенка. Им оказался житель Тульской области 1978 года рождения. Он доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в Telegram-канале ведомства.По словам Петровой, в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
Полиция нашла мужчину, ударившего женщину в лицо в подмосковном магазине

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчину, который ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
В четверг подмосковное ГУ МВД объявило, что полиция ищет мужчину, который ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске. На видео, попавшем в интернет, видно, как он бьет в лицо блондинку, которая идет на выход с ребенком и сумками, в ответ она пинает его ногой, затем получает еще несколько ударов и садится на пол, обхватив голову руками.
"Оперативники УМВД России по городскому округу Подольск установили личность и в кратчайшие сроки в подъезде одного из домов на улице Долгого города Подольск задержали мужчину, который в магазине на улице Давыдова нанес удары женщине в присутствии ее малолетнего ребенка. Им оказался житель Тульской области 1978 года рождения. Он доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По словам Петровой, в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке
13 сентября, 22:56
 
