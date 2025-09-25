https://ria.ru/20250925/pogoda-2044191126.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.09.2025

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T08:02:00+03:00

2025-09-25T08:02:00+03:00

2025-09-25T08:02:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

вспышки на солнце

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983774_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_191ad1e520d07a1d1314344304697b91.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть ушедшего на северо-восток Европейской России циклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Днем температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы. В Москве плюс 9 - плюс 11 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 7 - плюс 12", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. "Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250916/pogoda-2042128751.html

https://ria.ru/20250904/pogoda-2039698922.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, вспышки на солнце , общество