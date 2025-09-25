Рейтинг@Mail.ru
08:02 25.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть ушедшего на северо-восток Европейской России циклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Днем температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы. В Москве плюс 9 - плюс 11 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 7 - плюс 12", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. "Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - добавил Леус.
Москва
Москва - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Москва - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России
16 сентября, 01:52
Неприятные сюрпризы: какая погода ждет россиян в сентябре
4 сентября, 19:00
Неприятные сюрпризы: какая погода ждет россиян в сентябре
4 сентября, 19:00
 
