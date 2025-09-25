https://ria.ru/20250925/pogoda-2044191126.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист...
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди, температура воздуха до плюс 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть ушедшего на северо-восток Европейской России циклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Днем температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы. В Москве плюс 9 - плюс 11 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 7 - плюс 12", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. "Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - добавил Леус.
