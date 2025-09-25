https://ria.ru/20250925/podolsk-2044309948.html

В Подольске мужчина ударил женщину с ребенком в магазине

25.09.2025

В Подольске мужчина ударил женщину с ребенком в магазине

Мужчина ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске, теперь его ищет полиция, сообщила начальник управления информации и общественных связей

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске, теперь его ищет полиция, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "24 сентября в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городском округу Подольск поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из магазинов на улице Давыдова неизвестный мужчина нанёс ей удар в лицо в присутствии её малолетнего ребенка. Сотрудниками полиции проводится проверка" - сказала Петрова. По ее словам, принимаются все меры к задержанию правонарушителя. На видео, попавшем в интернет, мужчина бьет в лицо блондинку, которая идет на выход с ребенком и сумками, она в ответ пинает его ногой, пропускает еще несколько ударов и садится на пол, обхватив голову руками.

