В Подольске мужчина ударил женщину с ребенком в магазине
15:26 25.09.2025 (обновлено: 18:48 25.09.2025)
В Подольске мужчина ударил женщину с ребенком в магазине
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске, теперь его ищет полиция, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "24 сентября в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городском округу Подольск поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из магазинов на улице Давыдова неизвестный мужчина нанёс ей удар в лицо в присутствии её малолетнего ребенка. Сотрудниками полиции проводится проверка" - сказала Петрова. По ее словам, принимаются все меры к задержанию правонарушителя. На видео, попавшем в интернет, мужчина бьет в лицо блондинку, которая идет на выход с ребенком и сумками, она в ответ пинает его ногой, пропускает еще несколько ударов и садится на пол, обхватив голову руками.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина ударил кулаком в лицо женщину с ребенком в магазине в Подольске, теперь его ищет полиция, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"24 сентября в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городском округу Подольск поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из магазинов на улице Давыдова неизвестный мужчина нанёс ей удар в лицо в присутствии её малолетнего ребенка. Сотрудниками полиции проводится проверка" - сказала Петрова.
По ее словам, принимаются все меры к задержанию правонарушителя.
На видео, попавшем в интернет, мужчина бьет в лицо блондинку, которая идет на выход с ребенком и сумками, она в ответ пинает его ногой, пропускает еще несколько ударов и садится на пол, обхватив голову руками.
