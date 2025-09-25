Олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию

Рейтинг@Mail.ru
11:02 25.09.2025 (обновлено: 15:25 25.09.2025)
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Олигарха Владимира Плахотнюка доставили из Греции в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости. Власти заранее ограничили доступ в аэропорт Кишинева, чтобы избежать любых возможных провокаций. Плахотнюка вывели из самолета в наручниках и сразу у трапа посадили в спецавтомобиль, а затем отвезли в СИЗО № 13. Местные СМИ утверждают со ссылкой на источники в изоляторе, что олигарха могут разместить в той же камере, которую в прошлом занимал бывший премьер-министр Влад Филат. Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о покушении на убийство и объявил в международный розыск. В феврале 2019-го российское МВД заявило о разоблачении международной банды, которая вывела за рубеж 37 миллиардов рублей. Ее организаторами были Плахотнюк и Вячеслав Платон. Кроме того, Плахотнюк причастен к выводу из России 500 миллиардов рублей, заочное обвинение по этому делу в апреле 2020-го предъявили молдавскому политику Ренато Усатому. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе из банковской системы миллиарда долларов. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на его заочный арест. В июле бизнесмена арестовали в Греции, в августе Афины одобрили запрос на его экстрадицию.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудники полиции сопровожают олигарха Владимира Плахотнюка в аэропорту в Кишиневе
Сотрудники полиции сопровожают олигарха Владимира Плахотнюка в аэропорту в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Сотрудники полиции сопровожают олигарха Владимира Плахотнюка в аэропорту в Кишиневе
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Олигарха Владимира Плахотнюка доставили из Греции в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости.
Власти заранее ограничили доступ в аэропорт Кишинева, чтобы избежать любых возможных провокаций. Плахотнюка вывели из самолета в наручниках и сразу у трапа посадили в спецавтомобиль, а затем отвезли в СИЗО № 13.
14 сентября, 13:00
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии
14 сентября, 13:00
Местные СМИ утверждают со ссылкой на источники в изоляторе, что олигарха могут разместить в той же камере, которую в прошлом занимал бывший премьер-министр Влад Филат.
Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о покушении на убийство и объявил в международный розыск. В феврале 2019-го российское МВД заявило о разоблачении международной банды, которая вывела за рубеж 37 миллиардов рублей. Ее организаторами были Плахотнюк и Вячеслав Платон. Кроме того, Плахотнюк причастен к выводу из России 500 миллиардов рублей, заочное обвинение по этому делу в апреле 2020-го предъявили молдавскому политику Ренато Усатому.
В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе из банковской системы миллиарда долларов. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на его заочный арест. В июле бизнесмена арестовали в Греции, в августе Афины одобрили запрос на его экстрадицию.
20 августа, 09:41
Минюст Молдавии опроверг обвинения в затягивании экстрадиции Плахотнюка
20 августа, 09:41
 
