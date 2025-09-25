https://ria.ru/20250925/pkhuket-2044278045.html

Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика

Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика - РИА Новости, 25.09.2025

Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика

Полиция тайского Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом, сообщает портал Khaosod. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T13:36:00+03:00

2025-09-25T13:36:00+03:00

2025-09-25T13:43:00+03:00

в мире

пхукет (остров)

таиланд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044278476_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_87c42a8286354aab977ca44b74456172.jpg

ДЖАКАРТА, 25 сен - РИА Новости. Полиция тайского Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом, сообщает портал Khaosod. По данным портала, на видеоролике, набравшим много просмотров и вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой, стоя в кузове движущегося пикапа. Правоохранители выяснили, что подозреваемый - гражданин России по имени Георгий, ему 23 года. "Следователи полиции провинции Пхукет сотрудничали с различными полицейскими управлениями в аэропорту Суварнабхуми для наблюдения за Георгием… После того, как он покинул Пхукет, полиция связалась с коллегами в других подразделениях, чтобы отследить его передвижения… Мужчина прибыл рейсом в аэропорт Суварнабхуми (Бангкок), где его ожидали сотрудники полиции для задержания и последующего разбирательства", - говорится в публикации портала.

https://ria.ru/20250925/tailand-2044215140.html

пхукет (остров)

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пхукет (остров), таиланд, россия