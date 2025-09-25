Рейтинг@Mail.ru
Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика
13:36 25.09.2025
Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика
Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика - РИА Новости, 25.09.2025
Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика
Полиция тайского Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом, сообщает портал Khaosod. РИА Новости, 25.09.2025
ДЖАКАРТА, 25 сен - РИА Новости. Полиция тайского Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом, сообщает портал Khaosod. По данным портала, на видеоролике, набравшим много просмотров и вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой, стоя в кузове движущегося пикапа. Правоохранители выяснили, что подозреваемый - гражданин России по имени Георгий, ему 23 года. "Следователи полиции провинции Пхукет сотрудничали с различными полицейскими управлениями в аэропорту Суварнабхуми для наблюдения за Георгием… После того, как он покинул Пхукет, полиция связалась с коллегами в других подразделениях, чтобы отследить его передвижения… Мужчина прибыл рейсом в аэропорт Суварнабхуми (Бангкок), где его ожидали сотрудники полиции для задержания и последующего разбирательства", - говорится в публикации портала.
Полиция Таиланда задержала россиянина за съемку провокационного ролика

Полиция тайского Пхукета задержала россиянина за съемку провокационного ролика

© Фото : Phuket City Police StationЗадержание россиянина, попавшего в скандальный видеоролик, в аэропорту Суварнабхуми
Задержание россиянина, попавшего в скандальный видеоролик, в аэропорту Суварнабхуми - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Phuket City Police Station
Задержание россиянина, попавшего в скандальный видеоролик, в аэропорту Суварнабхуми
ДЖАКАРТА, 25 сен - РИА Новости. Полиция тайского Пхукета установила личность и задержала россиянина, попавшего в скандальный видеоролик с публичным половым актом, сообщает портал Khaosod.
По данным портала, на видеоролике, набравшим много просмотров и вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой, стоя в кузове движущегося пикапа.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый - гражданин России по имени Георгий, ему 23 года. "Следователи полиции провинции Пхукет сотрудничали с различными полицейскими управлениями в аэропорту Суварнабхуми для наблюдения за Георгием… После того, как он покинул Пхукет, полиция связалась с коллегами в других подразделениях, чтобы отследить его передвижения… Мужчина прибыл рейсом в аэропорт Суварнабхуми (Бангкок), где его ожидали сотрудники полиции для задержания и последующего разбирательства", - говорится в публикации портала.
В Таиланде задержали россиянина, организовавшего нелегальный бизнес
Вчера, 10:17
В Таиланде задержали россиянина, организовавшего нелегальный бизнес
