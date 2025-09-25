https://ria.ru/20250925/pentagon-2044364466.html
WP: глава Пентагона экстренно созвал сотни генералов и адмиралов
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно созвать сотни высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру."Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит", — заявил один из собеседников газеты.Другой источник отметил, что даже командиры, находящиеся за границей, обязаны лично прибыть на встречу."Так обычно не делают", — подчеркнул он.Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико, недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку.В последние месяцы Хегсет инициировал масштабные кадровые перестановки: распорядился сократить число генералов и адмиралов минимум на 20 процентов, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора разведуправления Минобороны, и предложил переименовать ведомство в Министерство войны."Вы не выводите всех генералов и адмиралов из Тихого океана в одно место, не объяснив зачем", — отметил один из американских чиновников, выражая обеспокоенность вопросами безопасности.По данным источников, совещание может быть связано с подготовкой новой стратегии национальной обороны, в которой защита территории США рассматривается как главный приоритет, или с планами дальнейшего сокращения численности высшего командного состава.
министерство обороны сша, вашингтон (штат), пит хегсет, сша
