Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии
25.09.2025
Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии
Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии - РИА Новости, 25.09.2025
Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии
Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией, с каждым годом экономическое взаимодействие стран приобретает всё более впечатляющие масштабы, заявил... РИА Новости, 25.09.2025
экономика
россия
индия
дмитрий патрушев
нарендра моди
евразийский экономический союз
брикс
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией, с каждым годом экономическое взаимодействие стран приобретает всё более впечатляющие масштабы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. "Россия дорожит особо привилегированным стратегическим партнерством с Индией. Это один из ключевых соратников России на международной арене. С каждым годом российско-индийское экономическое взаимодействие приобретает всё более впечатляющие масштабы. В 2024 году товарооборот между нашими странами достиг исторического максимума", - сказал Патрушев. В ходе встречи стороны также обсудили работу по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Кроме того, поднималась тема создания Зерновой биржи БРИКС, что поспособствует наращиванию взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Патрушев подчеркнул, что Россия приложит все усилия для укрепления партнерства между двумя странами и продолжения конструктивного диалога по всем вопросам отраслевого взаимодействия.
россия
индия
экономика, россия, индия, дмитрий патрушев, нарендра моди, евразийский экономический союз, брикс
Экономика, Россия, Индия, Дмитрий Патрушев, Нарендра Моди, Евразийский экономический союз, БРИКС
Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии

Патрушев: Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди во время встречи. 25 сентября 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди во время встречи. 25 сентября 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди во время встречи. 25 сентября 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией, с каждым годом экономическое взаимодействие стран приобретает всё более впечатляющие масштабы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.
"Россия дорожит особо привилегированным стратегическим партнерством с Индией. Это один из ключевых соратников России на международной арене. С каждым годом российско-индийское экономическое взаимодействие приобретает всё более впечатляющие масштабы. В 2024 году товарооборот между нашими странами достиг исторического максимума", - сказал Патрушев.
В ходе встречи стороны также обсудили работу по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Кроме того, поднималась тема создания Зерновой биржи БРИКС, что поспособствует наращиванию взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.
Патрушев подчеркнул, что Россия приложит все усилия для укрепления партнерства между двумя странами и продолжения конструктивного диалога по всем вопросам отраслевого взаимодействия.
21.09.2025
Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию
21 сентября, 08:43
 
ЭкономикаРоссияИндияДмитрий ПатрушевНарендра МодиЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
