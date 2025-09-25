Патрушев рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии
© Фото : Narendra Modi/XВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди во время встречи. 25 сентября 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди во время встречи. 25 сентября 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией, с каждым годом экономическое взаимодействие стран приобретает всё более впечатляющие масштабы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.
"Россия дорожит особо привилегированным стратегическим партнерством с Индией. Это один из ключевых соратников России на международной арене. С каждым годом российско-индийское экономическое взаимодействие приобретает всё более впечатляющие масштабы. В 2024 году товарооборот между нашими странами достиг исторического максимума", - сказал Патрушев.
В ходе встречи стороны также обсудили работу по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Кроме того, поднималась тема создания Зерновой биржи БРИКС, что поспособствует наращиванию взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.
Патрушев подчеркнул, что Россия приложит все усилия для укрепления партнерства между двумя странами и продолжения конструктивного диалога по всем вопросам отраслевого взаимодействия.
