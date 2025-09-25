Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 25.09.2025 (обновлено: 12:45 25.09.2025)
Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ
Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ
В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило Минобороны РФ в четверг."В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США". - говорится в сообщении.
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили РЛС, пусковую установку и кабину управления ЗРК Patriot ВСУ

Зенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США". - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
