Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило Минобороны РФ в четверг."В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США". - говорится в сообщении.

