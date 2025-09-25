https://ria.ru/20250925/patriot--2044264528.html
Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило Минобороны РФ в четверг."В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США". - говорится в сообщении.
